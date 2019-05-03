كلوب: خسارتنا أمام برشلونة لن تؤثر علينا في الدوري

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه مقتنع بأن فريقه يمكنه تجاوز الهزيمة 3-صفر من برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتركيز في الفوز على مستضيفه نيوكاسل يونايتد في ظل الصراع المثير على لقب الدوري الانجليزي الممتاز.



وتفصل ليفربول نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل آخر مباراتين هذا الموسم ويرى المدرب الألماني أنه لا يحتاج لرفع معنويات لاعبيه بعد الخسارة في إسبانيا في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.



وقال كلوب خلال المؤتمر الصحافي يوم الجمعة :لم نكن بحاجة لتجميع اللاعبين في برشلونة واحتضانهم. الأمر داخلي. اذا أردت الفوز في كرة القدم يجب أن تتقبل الهزيمة وأنا احتفظ بمشاعر ايجابية أكبر من السلبية بعد المباراة لأننا لعبنا بشكل جيد. ولم يبد كلوب قلقا بشأن معاناة لاعبيه من الإرهاق.



وتابع : اللاعبون متحفزون بشكل تام. نحن في سباق ولا يمكن الشعور بالتعب بل بالطموح وكل ما يمكننا فعله الآن هو الفوز على نيوكاسل وهذا أمر بالغ الصعوبة ولا ننشغل بما تفعله بقية الفرق يوم الاثنين "في إشارة لمواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه ليستر سيتي".