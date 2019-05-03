هاري كين يدافع عن طفلة مصابة بمتلازمة داون بعد تعرضها للتنمر

وجه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير دعوة إلى مشجعة تعرضت للتنمر عبر الإنترنت بسبب رقصها في الاستاد الجديد للنادي للمشاركة في مراسم تقليدية خلال المباراة الأخيرة بالموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونشر مشجع فيديو لابنته "إيلا" التي تبلغ من العمر 16 عاما والمصابة بمتلازمة داون وهي ترقص في الاستاد بعد خسارة توتنهام 1-صفر أمام وست هام يونايتد يوم السبت الماضي، لكن الفتاة تعرضت للتنمر من مشجعين غاضبين بعد النتيجة وسخر البعض من حالتها.



وقال الأب نيل ماركام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" :أطلق أشخاص بعض الألقاب على إيلا وسخروا منها بسبب طريقة رقصها وشكلها، تعرضت لمعاملة سيئة أيضا لأن لدي طفلة تعاني من متلازمة داون.





وجذب الفيديو أنظار المهاجم كين الذي طلب من إيلا مواصلة الرقص ودعاها للمشاركة في مراسم تقليدية قبل مباراة إيفرتون بملعب توتنهام يوم 12 من الشهر الجاري.



وقال كين في فيديو مخصص إلى إيلا نشره عبر الإنترنت: أريد أن أشكرك على تشجيعك الرائع. أنتِ مصدر فخر لأسرتك أيضا، أنتِ مشجعة مخلصة ونحن نعرف هذا لذا نحب أن تشاركي في مراسم آخر مباراة بالموسم. استمري في الرقص وافعلي كل شيء تحبينه ولكِ منا كل الحب.