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دورتموند يتعادل مع بريمن.. ويعزز حظوظ بايرن في خطف اللقب

المصدر: برلين - د ب ا
بات الفارق بين دورتموند وبايرن 4 نقاط
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تعثر دورتموند بالتعادل 2 - 2، أمام فيردر بريمن ليقترب بايرن ميونخ من الفوز بالدوري الألماني ويصبح على بعد نقطة واحدة من حسمه.

وتقدم دورتموند بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق فقط من البداية بواسطة الأمريكي كريستيان بوليسيتش ثم أضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولكن أدى تراجع أداء دورتموند في الشوط الثاني بجانب الأخطاء الفردية للحارس رومان بوركي ومن أمامه خط الدفاع، إلى تسجيل بريمن هدفين حملا توقيع كيفين موهوالد والبيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو في الدقيقتين 70 و75.

كلمات دالّة

#الدوري الألماني, #دورتموند

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