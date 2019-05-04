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رأسية رونالدو تنقذ يوفنتوس من الخسارة في ديربي تورينو

المصدر: تورينو - د ب أ
رونالدو أدرك التعادل ليوفنتوس عن طريق ضربة رأسية
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أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس، من الخسارة أمام ضيفه تورينو، يوم الجمعة، وقاده للتعادل 1-1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو بهدف سجله الصربي ساس لوكيتش في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل يوفنتوس بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 84.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 89 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع تورينو رصيده إلى 57 نقطة في المركز السادس.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي في الجولة الثالثة والثلاثين.

كلمات دالّة

#تورينو, #رونالدو, #يوفنتوس

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