روبن: أنا ممتن.. ولم أحسم وجهتي القادمة بعد

أكد الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني، أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن المستقبل، ولكن عدة أندية أبدت رغبتها في التعاقد معه.

وشارك روبن (35 عاما) في الدقيقة 86 من المباراة التي فاز فيها بايرن على هانوفر 3 - 1.

وسجل روبن أول ظهور له منذ نوفمبر الماضي حيث غاب طوال هذه المدة بسبب الإصابة. وخاض روبن المباراة رقم 700 في مسيرته علما بأنه يقضي الموسم العاشر والأخير له مع بايرن ميونخ.

وفيما يتعلق بالمستقبل قال روبن "لقد جمدت الأمر قليلا، أريد أن أستعيد كامل لياقتي البدنية أولا، أحب كرة القدم وأريد أن أواصل اللعب، لكني لا أريد أن أكرر فترة غيابي لخمسة أشهر، يتبقى ثلاث مباريات أخرى لبايرن ميونخ، ثم سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل.

وبشأن مشاركته لدقائق معدودة أمام هانوفر قال روبن "أشعر بالامتنان، هذه الكلمة الوحيدة التي يمكنني قولها.