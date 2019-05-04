سلتيك يحسم لقب الدوري الأسكتلندي بفوزه على أبردين

توج سلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي بعدما تغلب على أبردين صاحب المركز الثالث 3 - صفر يوم السبت.

وسجل الأهداف الثلاثة لسلتيك، ميكائيل لوستيج وجوزو سيمونوفيتش وأودسون إدوارد. وقبل جولتين من نهاية المنافسات، رفع سلتيك رصيده في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه غلاسكو رينجزر.

وتوج سلتيك بذلك باللقب رقم 50 له في تاريخ الدوري، كما حسم لقب كأس الدوري الاسكتلندي ويمكنه تحقيق الثلاثية المحلية في حالة الفوز بلقب كأس أسكتلندا حيث يلتقي في النهائي مع هارتس بعد أيام.