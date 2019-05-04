صفقة نيمار.. إهدار لأموال باريس سان جيرمان

دفع باريس سان جيرمان، 222 مليون يورو، كقيمة العقد الجزائي لشراء البرازيلي نيمار من برشلونة في صيف 2017.

وكانت مسيرة اللاعب البرازيلي في الموسمين الماضين مليئة بخيبة الأمل على الرغم من أن باريس سان جيرمان فاز بلقب الدوري في كلا موسميه مع اللاعب البرازيلي، إلا أن نيمار لعب عشرين مباراة في الدوري الماضي بسبب إصابة في مشط القدم تسببت في غيابه عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، والتي تضمنت أيضًا الغياب عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حث ودع الفريق الباريسي على أرضه وبين جماهيره.

وتكرر سيناريو الموسم الأول مرة أخرى في العام الثاني لنيمار، بعدما سجل ثلاثين هدفا في سبع وعشرين مباراة، لكنه مجددا تعرض للإصابة في يناير، وغاب عن سبع عشرة مباراة منها مواجهتي مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، ليودع سان جيرمان المسابقة مجددا.

وأوقف الاتحاد القاري نيمار لثلاث مباريات في الموسم الجديد للمسابقة الأوروبية، رغم عدم لعبه في مباراة الإياب، إلا أن تصريحاته ضد الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغاب نيمار عن خمسين من مباريات باريس سان جيرمان البالغ عددها مئة وخمسة لأسباب متنوعة منها الإصابة والإيقاف والراحة.

وشهدت الهزيمة في نهائي كأس فرنسيا تصرفا غير رياضي من نيمار وقد يتعرض للايقاف لفترة تصل لثماني مباريات، كما لم يتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار لتحقيق البطولات المحلية، فالنادي الباريسي حقق الدوري أربع مرات في آخر خمسة نسخ له ، إلا أن المجد الأووربي بقي بعيدا عن أحلام الباريسيين ما يجعل تلك الملايين التي صرفت من أجل البرازيلي تبدو بمثابة استثمار غير مفيد.