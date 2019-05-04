كارديف يخسر من كرستال بالاس ويكمل عقد الهابطين

أكمل كارديف سيتي عقد الفرق الهابطة إلى الدرجة الأولى الإنجليزية بعدما خسر أمام كرستال بالاس 3 - 2، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ولحق بفولهام وهدرسفيلد إلى الدرجة الأولى، فيما ضمن برايتون الذي كان المهدد الوحيد إلى جانب الفريق الويلزي بالهبوط، بقاءه بغض النظر عن نتيجة مباراتيه المتبقيتين أمام مضيفه أرسنال غدا وضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

وسجل كارتن كيلي (31 خطأ في مرمى فريقه) وبوبي ريد (90) هدفي كارديف سيتي، والعاجي ويلفريد زاها (28) والبلجيكي ميتشي باتشواي (40) وأندروز تاوسند (70) أهداف كريستال بالاس. ويلعب ليفربول الثاني في وقت لاحق على ارض نيوكاسل، وهو يتخلف بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يستقبل ليستر الاثنين.