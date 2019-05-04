هدف صلاح في تشيلسي يفوز بـ"الأفضل" لشهر أبريل

اختير الهدف الذي سجله النجم المصري لليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في 14 نيسان/أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 في الخامس من نيسان/أبريل، في المركز الثاني بقائمة أفضل أهداف الفريق.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر في 21 نيسان/أبريل.