وولفرهامبتون يهزم فولهام.. ووست هام يتغلب على ساوثهامبتون

فاز وست هام يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون 3 - صفر ووولفرهامبتون على فولهام 1 - صفر في مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى استاد لندن الأولمبي، فاز وست هام على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم ماركو ارناوتوفيتش بهدفين لوست هام في الدقيقتين 16 و69 وتكفل ريان فريدريكس بالهدف الثالث في الدقيقة 72. الفوز رفع رصيد وست هام إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب مولينيو فاز وولفرهامبتون على ضيفه فولهام بهدف حمل توقيع لياندير ديندونكير في الدقيقة 75. الفوز رفع رصيد وولفرهامبتون إلى 57 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فولهام عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير بعد أن هبط الفريق رسميا من الدوري الممتاز.