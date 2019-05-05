أرسنال يتعادل مع برايتون وينتظر معجزة لخطف مقعد "الأبطال"

فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف وتعادل مع ضيفه برايتون 1 - 1، في آخر مباريات يوم الأحد من الجولة 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ثم تعادل برايتون عن طريق غلين موراي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، كما رفع برايتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر.

ويحتاج أرسنال أن يفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة أمام بيرنلي مقابل خسارة توتنهام على أرضه أمام إيفرتون دون أن يسجل أي هدف.