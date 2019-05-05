إنتر يتعثر مجدداً ويتعادل مع أودينيزي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إنتر ميلان بمضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز سبال على كييفو 4 - صفر.

وفشل فريقا إنتر ميلان وأودينيزي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث كما رفع أودينيزي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، اكتسح سبال مضيفه كييفو 4 - صفر. وسجل أهداف سبال فيليبي دال بيلو (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و55 وسيرجيو فلوكاري في الدقيقة 47 وجاسمين كوريتش في الدقيقة 81.

ورفع سبال رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كييفو عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير. وكان يوفنتوس حسم التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، فيما كان كييفو هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.