تشيلسي يستغل خسارة توتنهام ويخطف المركز الثالث

استغل فريق تشيلسي تعثر توتنهام أمس وانتزع المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على واتفورد 3 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من المسابقة.

وسجل أهداف تشيلسي روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48 وديفيد لويز في الدقيقة 51 وغونزالو هيغواين في الدقيقة 75، ورفع تشيلسي رصيده إلى 71 نقطة ليقفز للمركز الثالث، مستغلا سقوط توتنهام يوم السبت في فخ الخسارة صفر - 1 أمام بورنموث. في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مثلها. فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لواتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثماني.

وفرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول وأهدر لاعبوه العديد من الفرص أمام المرمى، في الوقت نفسه اعتمد لاعبي واتفورد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة ولكن كلاهما فشلا في هز الشباك خلال مجريات هذا الشوط. وفي بداية الشوط الثاني، واصل فريق تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب وتمكن من خلق ثغرة في دفاع واتفورد من الناحية اليمنى، حيث استطاع من خلال هذه الثغرة تسجيل أهدافه الثلاثة.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عندما مرر إدين هازارد كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها روبن لوفتوس تشيك وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى. فيما جاء الهدف الثاني عندما لعبت ركلة ركنية من الناحية اليمنى انقض عليها ديفيد لويز وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

وجاء الهدف الثالث عن طريق غونزالو هيغواين في الدقيقة 75 عندما مرر بيدرو رودريغيز تمريرة بينية إلى غونزالو هيغواين داخل منطقة جزاء واتفورد من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية لحظة خروج بن فوستر من مرماه إلى داخل المرمى. وبعد الأهداف الثلاثة، تراجع تشيلسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وهو ما جعل فريق واتفورد يهاجم بحثا عن تسجيل هدف شرفي. وفي الدقيقة 83 لعب روبرتو بيريرا ركلة حرة من الناحية اليسري إلى داخل منطقة حزاء تشيلسي لتصطدم بالقائم الأيسر وترتد إلى اسحاق سوكسيس لتصطدم بجسد زميله اندري جراي وتعانق الشباك غير ان الحكم الغى الهدف بداعي التسلل.