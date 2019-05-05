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خيتافي يتغلب على جيرونا ويقترب من التأهل التاريخي

المصدر: مدريد - د ب أ
فرحة اللاعبين بعد الفوز على جيرونا
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عزز فريق خيتافي آماله الأوروبية بفوزه على ضيفه جيرونا 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع خيتافي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. ويتفوق خيتافي بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الخامس اشبيلية الذي سقط على ملعبه أمام ليغانيس بثلاثة أهداف دون رد يوم الجمعة.

وتقدم خورخي مولينا بهدف لخيتافي في الدقيقة 16، ثم أضاف أنخيل لويس رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 77. ولعب جيرونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد بورخا غارسيا. وتوقف رصيد جيرونا عند 37 نقطة ليبقى في المركز الرابع من القاع.

كلمات دالّة

#خيتافي, #جيرونا, #الدوري الإسباني

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