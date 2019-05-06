اتهامات من الاتحاد الألماني ضد رويس

كشف مسؤول في الاتحاد الألماني أن ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند قد يواجه اتهامات من قبل الاتحاد، إثر جلوسه إلى جانب الملعب خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع فيردر بريمن 2 - 2 ، وذلك رغم أنه يخضع لعقوبة إيقاف.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الألماني ما ذكرته تقارير إعلامية ألمانية حول أن رويس يخضع لتحقيقات بسبب جلوسه إلى جانب مقعد بدلاء دورتموند خلال المباراة، وذلك رغم إيقافه.

ويخضع رويس للإيقاف مباراتين بعد أن حصل على البطاقة الحمراء وطرد خلال المباراة التي خسرها دورتموند أمام شالكه 2 - 4 .

وطبقا للوائح، لا يسمح لأي لاعب يخضع لعقوبة الإيقاف، بالتواجد على مقعد بدلاء فريقه خلال المباريات، وطلب الاتحاد الألماني من دورتموند ورويس تقديم إفادة بشأن ذلك التصرف.