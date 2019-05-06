زيدان يطلب من غاريث بيل مغادرة ريال مدريد.. ويحدد مصير مارسيلو

ذكرت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أبلغ الويلزي غاريث بيل بأنه خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل، وعليه البحث عن نادٍ آخر.

وكشفت "ماركا" الإسبانية أن زيدان بدأ إجراء محادثات خاصة مع لاعبي فريقه، لإبلاغهم إذا ما كانوا سيبقون في النادي بالموسم المقبل، وأضافت: كان غاريث بيل وماركوس يورنتي وداني سيايوس، أول ثلاثة لاعبين تم إبلاغهم بمصريهم. أخطرهم زيدان بأنهم عليهم البحث عن فريق آخر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن غاريث بيل كان على تواصل محدود مع زيدان، بعد عودة الفرنسي إلى تدريب نادي العاصمة الإسبانية، وأنه أول لاعب تم إخطاره بعدم حاجة الفريق إلى جهوده الموسم المقبل، علما بأن اللاعب يفكر في البقاء مع ريال مدريد.

وذكرت "ماركا": استبعد زيدان اللاعب غاريث بيل عن مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فياريال بقرار فني، ويبدو أن علاقة زيدان مع الدولي الويلزي لا يمكن إصلاحها هذه المرة.

وذهبت "ماركا" إلى أن مارسيلو قابل زيدان لمناقشة مستقبله مع الفريق، وتم الاتفاق على أن يظهر الدولي البرازيلي مع ريال مدريد مرة أخرى في الموسم المقبل، على أن يتم استدعاء بقية الفريق إلى مكتب زيدان قبل نهاية الموسم لإعلامهم بما إذا كانوا في خطة زيدان أم خارجها.