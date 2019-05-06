غوارديولا: ليفربول ثاني أقوى فريق واجهته في مسيرتي

اعتبر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي منافسه ليفربول من أفضل الفرق التي واجهها خلال مسيرته التدريبية مع استمرار الصراع بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة هذا الموسم.

ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين على المدافع عن اللقب لكن تشكيلة غوارديولا ستخوض مباراة يوم الاثنين على أرضها أمام ليستر سيتي.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم وبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأشار غوارديولا إلى أن تشكيلة المدرب يورغن كلوب تبدو في نفس حالة التألق التي كان عليها برشلونة موسم 2014-2015 عندما فاز الفريق بالثلاثية.

وقال غوارديولا لصحيفة "تليغراف": خلال مسيرتي كمدرب، واجهت فرقا لا تصدق. هناك فريقان أعتبرهما في مكانة متفردة. الأول برشلونة مع لويس إنريكي في ظل وجود نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم، الفريق الآخر هو ليفربول بشكله الحالي. أعتقد أنهما أفضل فريقين واجهتهما كمدرب. لهذا السبب، فإن الوصول لتلك المرحلة.. عقب حصد 100 نقطة الموسم الماضي هو أكثر ما يشعرني بالرضا كمدرب.

وامتدح غوارديولا أيضا صلابة تشكيلته بعد أن شقت طريقها ثانية في الصراع على اللقب بعد تراجعها بفارق سبع نقاط عن المتصدر في يناير.

وقال المدرب الإسباني: عندما تكون متراجعا بفارق سبع نقاط يمكن أن تقول ‭‭"‬‬قضي الأمر" وتفكر بطريقة ‭‭"‬‬قمنا بالمهمة الموسم الماضي"‬‬، قمنا بعكس ذلك. الفارق هو ليفربول. قمنا بنفس العمل كما كان الحال الموسم الماضي، ما قمنا به يعد أمرا لا يصدق لكن سيكون من المميز إذا ما فزنا بلقب الدوري الممتاز.