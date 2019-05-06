فالنسيا يقترب من خيتافي بسداسية في مرمى هويسكا

المصدر: مدريد - د ب أ

أبقى فالنسيا على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكاسح 6 - 2 على مضيفه هويسكا في الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد فالنسيا، الذي خسر في مباراتيه الماضيتين أمام أتلتيكو مدريد وإيبار، إلى 55 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد هويسكا عند 30 نقطة في قاع الترتيب، ليهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية برفقة رايو فاليكانو، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة.

وافتتح دانييل فاس التسجيل لفالنسيا في الدقيقة الثانية، فيما أضاف زميلاه رودريغو مورينو سانتي مينا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و20.

وعاد سانتي مينا للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 33، ثم جاء الهدف الخامس بالنيران الصديقة عقب تسجيل شابيير إتشيتا لاعب هويسكا هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وسجل رودريغو مورينو الهدف السادس لبلنسية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل غونزالو ميليرو وأليكس جايار هدفين لمصلحة هويسكا في الدقيقتين 66 و90 من ركلة جزاء.