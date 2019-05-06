فرانكفورت ينفي اقتراب يوفيتش من ريال مدريد

نفى فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني وجود أي مفاوضات بين المهاجم الصربي للفريق لوكا يوفيتش ونادي ريال مدريد الإسباني.

وقال بوبيتش لشبكة "اي.اس.بي.ان" التليفزيونية :ليس هناك داع للكذب، حقيقة لم تكن هناك أي محادثات.

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقترب ريال مدريد بشدة من ضم المهاجم الصربي يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن بوبيتش نفى هذا الأمر تماما. وأوضح بوبيتش :هذه التقارير الصحفية أحيانا تكون سابقة لأوانها، بالتأكيد هو لاعب ذو قيمة عالية في السوق.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا الاسبوع الماضي أن نادي ريال مدريد اشترى الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي اينتراخت فرانكفورت ، والذي تتنافس على ضمه العديد من الأندية الأوروبية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، سيدفع النادي الملكي 60 مليون يورو مقابل توقيع لاعب المنتخب الصربي عقدا مع الفريق يمتد لستة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني سيحصل على 48 مليون يورو من هذا المبلغ، و ستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة نادي بنفيكا البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش "21 عاما".

وأضافت الصحيفة أنه في حال أكد مسؤولو نادي فرانكفورت الانتقال على النحو المذكور، فإنهم سيكونون بذلك قد حققوا صفقة رابحة للغاية مع يوفيتش، إذ أن نادي فرانكفورت كان قد فَعَّل قبل أكثر من أسبوعين بند الشراء المنصوص عليه في عقد استعارة يوفيتش من بنفيكا وضم اللاعب إليه حتى نهاية يونيو 2023، ولم يفصح النادي عن قيمة صفقة ضم يوفيتش لكنها يُعْتَقَد أنها بلغت نحو سبعة ملايين يورو.

كان يوفيتش انتقل إلى فرانكفورت قادما من بنفيكا على سبيل الإعارة في صيف عام 2017، وقد سجل الموسم الماضي ثمانية أهداف في 22 مباراة في الدوري الألماني، فيما ارتفعت حصيلة أهدافه الموسم الحالي إلى 17 هدفا في "البوندسليغا" وتسعة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي ، ما رفع أسهمه السوقية بشكل كبير.