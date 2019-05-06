كلوب يؤكد غياب صلاح وفيرمينو أمام برشلونة

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن المهاجم المصري الدولي محمد صلاح سيغيب عن مباراة الفريق أمام ضيفه برشلونة، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الإياب للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، للإصابة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين: بالطبع نؤمن بحظوظنا، هذه هي كرة القدم، أؤمن بفتياني، لن يكون لدينا أفضل مهاجمينا صلاح وفيرمينو وعلينا أن نسجل أهدافا في برشلونة.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة ليفربول الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، ليغادر أرضية الملعب محمولا على محفة طبية نقالة.

وأضاف كلوب قائلا: لم أكن أتصور أننا كنا سنحتاج إلى تسجيل العديد من الأهداف في العودة، نحن مستعدون لخوض 95 دقيقة أو أكثر من أجل القيام بهذا، خطوة بخطوة، علينا أن نجيد بشكل كبير في الدفاع وأن نجيد أكثر في الهجوم، أكرر، سنحاول القيام بهذا.

وردا على سؤال عن مباراة برشلونة أمام روما في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما تمكن الفريق الإيطالي من إقصاء نظيره الإسباني من دور الثمانية رغم أنه كان متأخرا في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، أجاب كلوب قائلا: نعم هذا مثال جيد من أجل محاولة إقصاء برشلونة، هناك اختلافات كثيرة وكبيرة، لن أجلس هنا للتحدث عن لاعبي برشلونة أو عن قيمة الفريق الكبيرة.

وتابع قائلا: أجلس هنا لكي أتحدث عن فتياني وعن ليفربول وعن الجاهزين، سنحاول القيام بهذا حتى النهاية، يمكنك مقارنة هذا اللقاء بمباراة روما أو بأي مباراة أخرى، ولكنه شيء مختلف.