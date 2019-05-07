الهولندي ماكيلي يدير لقاء فالنسيا وأرسنال

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبية لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أسماء الحكمين اللذين سيديران مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يدير الهولندي داني ماكيلي مباراة فالنسيا وأرسنال التي ستقام يوم الخميس في إياب الدور قبل النهائي، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا انتهت بفوز أرسنال 3 - 1.

فيما سيتولى الروماني أوفيديو هاتسيجان مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس أيضا، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالتعادل 1-1.