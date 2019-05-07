بيتزارو يرغب في الاستمرار لعام آخر مع فيردر بريمن

يرغب الهداف البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو في الاستمرار لعام أخر في ملاعب كرة القدم عبر بوابة فريقه الحالي فيردر بريمن الألماني.

وأكد بيتزارو أن القرار الأخير فيما يتعلق بالاستمرار في الملاعب أو اعتزال كرة القدم سيكون في يد فيردر بريمن، وقال صاحب الـ 40 عاما لصحيفة "فيسير كورير" يوم الثلاثاء :أشعر بأنني في حالة جيدة جدا افكر في الاستمرار لعام أخر، ولكن علي أولا أن أتحدث مع المسئولين في النادي لاستطلاع رأيهم.

ويخوض بيتزارو ولايته الرابعة مع فيردر بريمن منذ انضمامه للفريق للمرة الأولى قبل عشرين عاما.