ريال مدريد يقدم عرضاً مغرياً لشراء كيليان مبابي

كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الثلاثاء، أن نادي ريـال مدريد، قدم عرضًا مغريا لا يمكن رفضه لباريس سان جيرمان، مقابل شراء نجم هجوم الفريق، كيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن نية النادي الملكي في التقدم بعرض لشراء مبابي، مقابل 280 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن النادي الملكي الذي يقترب من إبرام صفقتي البلجيكي إيدين هازارد، من تشيلسي والفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد، يحاول إقناع "بي إس جي" بالتعاقد مع صاحب الـ20 عاما.

وأشارت، إلى أن عرض الريـال يفوق بكثير ذلك الذي دفعه باريس في صيف 2017 لضم البرازيل نيمار دا سيلفا، من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكاتالوني، ليصبح مبابي حال إتمامها اللاعب الأغلى.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا العرض السخي لن يغري إدارة باريس سان جيرمان، التي أكدت أن مبابي لاعب لا يمكن الاستغناء عنه، رغم اتهامات الخرق المحتمل للعب المالي النظيف الملاحقة للنادي خلال السنوات الماضية.

وكان باريس سان جيرمان قد ضم مبابي قادمًا من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.