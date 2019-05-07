ريبيري يرغب في العودة إلى بايرن ميونخ بعد نهاية مسيرته

أعرب الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري عن رغبته في العودة إلى ناديه الحالي بايرن ميونخ الألماني بعد نهاية مسيرته الكروية ليتولى أي منصب في النادي البافاري.

وقال ريبيري (36 عاما) سأعود إلى ميونخ بنسبة 100%، أنا وعائلتي نشعر بالراحة هنا، الخيارات المتاحة أمامي محدودة لكن الوقت لازال مبكرا.

وأبدى نادي غلطة سراي التركي رغبته في ضم ريبيري وكذلك السد القطري وأيضا ماركوس بابل مدرب ويسترن سيدني الأسترالي أعرب عن أمله في ضم الجناح الفرنسي بعد رحيله عن النادي البافاري في نهاية الموسم.

وقضى ريبيري 12 عاما في صفوف بايرن ميونخ لكنه سيرحل عنه في نهاية الموسم الحالي، ونفس الحال بالنسبة لزميله الهولندي آريين روبن الذي سيرحل هو الآخر عن الفريق في نهاية الموسم.

وأشار ريبيري في تصريحات سابقة: عندما جئت إلى بايرن، كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، الوداع لن يكون سهلا، لن ننسى ما حققناه سويا، لقد فزنا بالكثير معا، أكثر من عشرين لقبا.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن :فرانك واريين لديهما قدرات رائعة، بايرن يدين بالكثير لهما، وسنمنحهما وداعا رائعا ومؤثرا، لقد ساهما في العصر الذهبي لبايرن ميونخ.

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ إن النادي يدرس إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيري وروبن عرفانا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة من التألق داخل صفوف الفريق.

وأوضح هونيس في وقت سابق أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتيغر الصيف الماضي، عندما خاض شفاينشتيغر المباراة مع فريقه الحالي شيكاغو فاير الأمريكي أمام بايرن الذي قضى في صفوفه سنوات عدة وذلك على استاد "أليانز آرينا".

ويلعب ريبيري في صفوف بايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن "35 عاما" في صفوف الفريق منذ 2009، ولم يحدد هونيس موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتهما الكروية بناد آخر.