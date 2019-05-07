غوارديولا: كومباني لاعب مذهل ويظهر في اللحظات الهامة

أثنى جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الدور الذي يلعبه القائد فينسنت كومباني ضمن صفوف الفريق، وذلك بعد أن قاد السيتي لانتصار ثمين على ليستر سيتي 1 - صفر مساء يوم الاثنين في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" طوال 70 دقيقة ثم لعب المدافع البلجيكي كومباني دور البطولة وسجل هدف الفوز ليهدي الفريق ثلاث نقاط ثمينة ويقترب به من منصة التتويج.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 95 نقطة لينتزع صدارة المسابقة من ليفربول الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 94 نقطة.

وجاء انتصار السيتي بمثابة صدمة مدوية لليفربول الذي تراجعت أماله بشكل كبير في انتزاع اللقب، وذلك بعد أيام قليلة من الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام برشلونة الإسباني صفر - 3 في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل لقاء مانشستر سيتي مع برايتون صاحب المركز السابع عشر، ولقاء ليفربول مع وولفرهامبتون صاحب المركز السابع.

وقال غوارديولا :كومباني يتواجد هنا منذ أكثر من عشرة أعوام وقد قدم دعما للفريق ضمن جيل مذهل من اللاعبين، لقد تشكل الفريق بتواجده إلى جانب لاعبين أخرين مثل جو هارت وبابلو زاباليتا. عندما يكون لائقا، يشكل فينسنت لاعبا مذهلا ويكون قادرا على الظهور في اللحظات المهمة.

وقال غوارديولا إنه كان يعتقد أنه ليس من المفترض على كومباني التسديد عندما تقدم باتجاه حدود منطقة الجزاء، لكن المدافع فاجأ الجميع بتسديدة ساحرة أسكن بها الكرة في الشباك بمهارة مهديا الانتصار لمانشستر سيتي، هدف استثنائي، بالتأكيد.

ورغم الاقتراب بشكل كبير من الحفاظ على لقب الدوري، أكد غوارديولا أن فريقه لا يزال أمامه عمل عليه أن ينجزه. وقال :مباراة واحدة متبقية، يمكن أن تكون صعبة للغاية مثلما كانت هذه المباراة أمام ليستر، سنخوضها خارج ملعبنا، كما أننا شاهدنا برايتون يقدم مباراة جيدة أمام أرسنال.

وأضاف :الأمر يبدو بأيدينا، لا تنسوا أنه كان من الممكن أن نصبح متأخرين بفارق عشر نقاط إذا خسرنا أمام ليفربول، وذلك في إشارة إلى المباراة التي انتهت بفوز السيتي على ليفربول 2 - 1 في يناير الماضي.

وتابع :كنا متأخرين بفارق سبع نقاط، ولكننا الآن بصدد خوض المباراة الأخيرة ويبدو الأمر بأيدينا. سنستعد جيدا.