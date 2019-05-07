غودين يودع أتلتيكو مدريد بالدموع.. وإنتر ميلان ينتظره

أعلن دييغو غودين قائد أتلتيكو مدريد في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء رحيله عن ناديه في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده في يونيو المقبل وواجه صعوبة في منع دموعه.

وشارك غودين (33 عاما) مع أتلتيكو في 387 مباراة منذ انضمامه من فياريال في 2010 وأحرز 27 هدفا أشهرها هدف حسم لقب الدوري الإسباني لأول مرة في 18 عاما عندما هز شباك برشلونة في التعادل 1-1 عام 2014.

ولم يكشف غودين مدافع أوروغواي عن خطوته المقبلة بينما ذكرت تقارير عديدة أنه في طريقه إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال غودين: أشعر ببعض التوتر وبشكل أكبر كثيرا عما أكون عليه قبل أي مباراة لكني تواصلت مع الجميع هنا لإبلاغكم أن هذه أيامي الأخيرة في النادي.

وأضاف إنريكي سيريزو رئيس النادي: نحن هنا لنقول وداعا لأسطورة من أتلتيكو. كنت جزءا مهما في هذه الحقبة الرائعة في تاريخ النادي بفضل جهودك وأهدافك مثل الهدف الذي منحنا اللقب في نو كامب، لقد قاتلت في آلاف المعارك ودافعت عن قميص النادي في كل مباراة ولقد ارتديت شارة القيادة، بغض النظر عن مكانك الجديد فإن أتلتيكو يتمنى لك كل التوفيق. أتلتيكو هو عائلتك وملعب واندا متروبوليتانو هو منزلك.

وإضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني، أحرز غودين لقب الدوري الأوروبي مرتين وكأس الملك مرة واحدة وكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة وكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات كما بلغ نهائي دوري الأبطال في 2014 و2016 لكنه خسر في المرتين أمام الجار ريال مدريد.

وسيتسبب رحيل غودين في فراغ جديد في دفاع أتليتيكو في ظل انتقال الفرنسي لوكاس هرنانديز إلى بايرن ميونيخ الشهر المقبل بعدما دفع العملاق الألماني الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو.