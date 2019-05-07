كومباني ينقذ سيتي من فخ ليستر ويقربه من اللقب

اقترب مانشستر سيتي بشكل كبير من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على ضيفه ليستر سيتي بهدف يوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" طوال 70 دقيقة، ثم لعب المدافع البلجيكي فينسنت كومباني دور البطولة وسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي ليهدي الفريق ثلاث نقاط ثمينة ويقترب به من منصة التتويج.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 95 نقطة لينتزع صدارة المسابقة من ليفربول الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 94 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 51 نقطة في المركز التاسع.

وجاء انتصار السيتي بمثابة صدمة مدوية لليفربول الذي تراجعت آماله بشكل كبير في انتزاع اللقب، وذلك بعد أيام قليلة من الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام برشلونة الإسباني صفر - 3 في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتشهد المرحلة الثامنة والثلاثنو الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل لقاء مانشستر سيتي مع برايتون صاحب المركز السابع عشر، ولقاء ليفربول مع وولفرهامبتون صاحب المركز السابع.