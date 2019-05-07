كونتي: سأتولى تدريب روما في يوم ما

قال أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، إنه يستبعد تدريب فريق روما الإيطالي لكرة القدم في المستقبل القريب.

وقال كونتي (49 عاما)، الذي سبق له أيضا تدريب المنتخب الإيطالي، في مقابلة لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" يوم الثلاثاء: الظروف ليست مواتية الآن، لكنني أعتقد أنني سأتولى تدريب روما في يوم ما، عاجلا أو آجلا.

ولدى سؤاله بشأن إمكانية العودة لتدريب يوفنتوس، قال كونتي إنه يشعر بأن النادي سعيد للغاية بمديره الفني الحالي، ماسيميليانو أليغري، لكنه أضاف في الوقت نفسه بأنه لا يمكن أبدا معرفة ما يحدث في المستقبل.

وقاد كونتي فريق يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات، كما قاد تشيلسي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال مشواره مع الفريق، والذي انتهى قبل عام واحد.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" أن توقعات بنسبة 55% تشير إلى أن كونتي سيتولى تدريب إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة أيضا أن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ويوفنتوس، لديها رغبة أيضا في التعاقد معه.

وقال كونتي في حواره للصحيفة إنه أكثر ما يهمه هو التواجد في موقع يتيح له "ترك بصمة" وتحقيق هدفه الأساسي، وهو الفوز.