ألكسندر - أرنولد: "السجية" وراء تسجيل الهدف الرابع

قال ترينت ألكسندر-أرنولد إن السجية كانت وراء تنفيذه السريع للركلة الركنية التي أسفرت عن الهدف الرابع والحاسم في فوز ليفربول 4 - صفر على برشلونة في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وكان اللاعب البالغ عمره 20 عاما صنع الهدف الثاني بعدما أرسل كرة عرضية إلى جورجينيو فينالدم لكن بعد التعادل 3 - 3 في النتيجة الإجمالية حصل ليفربول على ركلة ركنية في الدقيقة 79.

وأثناء تنظيم لاعبي برشلونة لأنفسهم في الدفاع بدا أن ألكسندر-أرنولد سيترك الكرة لأحد زملائه قبل أن يعود سريعا وينفذ الركلة إلى ديفوك أوريغي غير المراقب الذي وضع الكرة بقوة من مدى قريب في شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

وأبلغ ألكسندر-أرنولد محطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية "أعتقد أنهاء جاءت بالسليقة. كانت واحدة من تلك اللحظات التي ترى فيها الفرصة متاحة كما أن ديفوك كان متيقظا وتعامل معها. ربما تكون الكرة جاءت إليه سريعة لكنه لاعب رائع وسجل هدفين لنا وأعتقد أن هذا الهدف سيتذكره الجميع".

ودخل البلجيكي أوريغي التشكيلة الأساسية لتعويض غياب المصابين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد مرور سبع دقائق. وأضاف البديل فينالدم هدفين متتاليين في الشوط الثاني قبل أن يأتي الهدف الحاسم من أوريغي قرب النهاية.

وقال أوريغي "أعتقد أن النجاح يعود إلى الفريق كله. أدينا بشكل رائع وقاتلنا وكنا نعرف أنها ستكون ليلة استثنائية. كنا نريد القتال من أجل اللاعبين المصابين. إنه شيء استثنائي. من الصعب شرح ذلك بالكلمات.. هذا لا يصدق".