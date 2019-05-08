حبس لاعبي منتخب روسيا للتورط في أفعال عنيفة

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، إن محكمة في موسكو أدانت يوم الأربعاء اثنين من لاعبي كرة القدم بتهمة التورط في أفعال عنيفة العام الماضي.

وظل الدوليان ألكسندر كوكورين مهاجم زينيت سان بطرسبرغ وبافل مامايف لاعب وسط كراسنودار في الحبس منذ القبض عليهما في أكتوبر من العام الماضي بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عنيفة.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة ونشرتها وسائل إعلام محلية على نطاق واسع، رجلا يتعرض للاعتداء في الشارع من جانب مجموعة من الأشخاص، إضافة إلى واقعة أخرى تعرض فيها اثنان لاعتداء في مقهى. وشارك اللاعبان في الواقعتين.

وأسفرت هذه اللقطات عن صدمة للمواطنين الروس وتسببت في رد فعل قوي من جانب السلطات.