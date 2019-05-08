بالوتيلي يدافع عن ميسي ورونالدو بعد إخفاقهما الأوروبي

رغم خلو المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا من تواجد النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ ستة أعوام، لكن الإيطالي ماريو بالوتيللي نجم فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي يشدد على أنه لا ينبغي توجيه النقد أو اللوم إلى أي من اللاعبين.



وأخفق ميسي في التأهل لنهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد خسارة فريقه برشلونة الإسباني 3 - 4 أمام ليفربول الانجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، فيما ودع رونالدو البطولة من دور الثمانية، بعدما أطاح فريق أياكس أمستردام الهولندي بفريقه يوفنتوس الإيطالي.



ويرى بالوتيللي أن أي انتقاد يوجه للثنائي بسبب فشل فريقيهما هو بمثابة "هراء"، فيما وصف ميسي بأنه "كائن فضائي" ورونالدو بأنه الأفضل.



وكتب بالوتيللي على حسابه الألكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، عقب خسارة برشلونة المذلة صفر- 4 أمام مضيفه ليفربول في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال: ميسي كائن فضائي، رغم المباراة السيئة والصعبة للغاية التي لعبها فريقه، أما رونالدو فمازال أفضل لاعب في هذا الكوكب، رغم عدم مشاركته في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.



وتابع اللاعب الإيطالي: أي شيء آخر هو كلام فارغ، لا يمكنك قول أشياء سيئة ضد هذين الشخصية لمجرد لعب مباراة سيئة أو التعرض للخسارة أو الفشل في الصعود. سيكون ذلك ضربا من الجنون.



ورغم انتهاء مسيرة ميسي في النسخة الحالية للبطولة، لكنه مازال متربعا على صدارة هدافي دوري الأبطال برصيد 12 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني. وفي المقابل، سجل رونالدو ستة أهداف في البطولة هذا الموسم، بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين.



وتوج ميسي ورونالدو مع فريقيهما بلقب الدوري المحلي في الموسم الحالي، حيث فاز الساحر الأرجنتيني ببطولة الدوري الإسباني مع برشلونة، في حين حصل رونالدو على لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس الذي احتفظ بالبطولة للموسم الثامن على التوالي.



ويعود آخر نهائي لدوري الأبطال جرى بدون ميسي ورونالدو إلى نسخة المسابقة عام 2013، عندما توج بايرن ميونخ باللقب على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه بوروسيا دورتموند في النهائي الذي جرى بملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن.