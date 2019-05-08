بوسكيتس: كنا الأفضل في المباراة.. لم نستحق الخروج

اعترف سيرخيو بوسكيتس نجم خط وسط برشلونة الإسباني بأن فريق ليفربول كان الأفضل خلال مباراة الفريقين يوم الثلاثاء وأنه استحق الوصول لنهائي دوري الأبطال عن جدارة.

وسحق ليفربول ضيفه برشلونة برباعية نظيفة مساء الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ليقلب بهذا خسارته صفر - 3 على ملعب برشلونة ذهابا إلى فوز ثمين 4 - 3 في مجموع المباراتين ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وقال بوسكيتس إن برشلونة كان "الأفضل" في المباراة واستحق التأهل للنهائي.

وأكد بوسكيتس اعتذاره عن الخروج بهذا الشكل رغم الفوز الكبير ذهابا وكذلك عن الخروج بنفس الطريقة في العام الماضي أمام روما الإيطالي مطالبا الجماهير بالصفح عن الفريق.

وقال بوسكيتس، في تصريحات إعلامية: كان ليفربول أفضل منا. دخلوا أجواء المباراة منذ بدايتها وشكل هذا ضغطا كبيرا علينا خاصة في بداية كل من الشوطين. سجلوا هدفا مبكرا ، وأهدرنا الفرص التي سنحت لنا وفشلنا في تسجيل الهدف الذي نحتاجه. يجب أن نعتذر لأن هذا تكرر بعدما خرجنا بنفس الطريقة أمام روما.

وأعرب بوسكيتس عن أسفه وحزنه لأن برشلونة لم يستطع تسجيل الهدف الذي كان كافيا لعبوره إلى النهائي المقرر على استاد "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.

وأضاف: لو نجحنا في تسجيل هدف، كل شيء كان سيتغير. من الصعب الآن أن نقول أي شيء. أعتذر للجماهير لأنه من الصعب أن نسقط بهذا الشكل بعدما حققنا نتيجة جيدة ذهابا.

وأشار إلى أن البلجيكي ديفوك أوريغي مهاجم ليفربول استغل سلبية دفاع برشلونة في التعامل مع الركلة الركنية وسجل الهدف الرابع لليفربول.