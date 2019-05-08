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ساري يستبعد العودة إلى إيطاليا.. ويرغب بالبقاء في إنجلترا

المصدر: لندن - د ب أ
ساري قاد تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا
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استبعد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الانجليزي لكرة القدم العودة إلى إيطاليا في الصيف المقبل، معربا عن رغبته في البقاء مع الفريق اللندني في الموسم القادم.

وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق إلى رغبة فريق روما لإعادة مدرب نابولي السابق إلى إيطاليا من جديد، لخلافة كلاوديو رانييري مدرب فريق العاصمة الإيطالية الحالي.

ورغم ذلك، شدد ساري على حرصه على البقاء في انجلترا، حيث قال مازحا إنه يفضل الانتقال لناد آخر في الدوري الانجليزي قبل العودة مرة أخرى للدوري الإيطالي.

وصرح ساري خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء على هامش مباراة تشيلسي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني الخميس في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي: كما قلت في كل مؤتمر صحفي، أود البقاء هنا، أحب كرة القدم الإنجليزية كثيرا، والأجواء في الملاعب. لذا إذا أردت أن أبقي هنا. فإن هدفي هو البقاء مع الكرة الإنجليزية في الوقت الحالي.

وحينما سئل عما إذا كان تشيلسي هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخرجه من إنجلترا، رد ساري قائلا: أود أن أكرر المحاولة مع ناد إنجليزي آخر.

وضمن تشيلسي التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كلمات دالّة

#إيطاليا, #روما, #ساري, #تشيلسي

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