لوبتيغي خليفة محتمل لكوفاتش في بايرن

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن إدارة نادي بايرن ميونخ مهتمة بجولين لوبتيغي كخليفة للمدير الفني الحالي للفريق الكرواتي نيكو كوفاتش.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه يُعْتَقَد أن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، التقى في مدريد لوبتيغي (52 عاماً) الذي كان قد تولى تدريب ريال مدريد مؤخرا.

يذكر أن المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، كان قد أقيل نهاية أكتوبر الماضي من تدريب ريال مدريد بعد أربعة أشهر فقط من توليه مهام منصبه وذلك بسبب سوء نتائج النادي الملكي.

في المقابل، نفت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية المطلعة حدوث مثل هذا اللقاء حتى الآن، وفي نفس السياق نقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مسؤول في البايرن القول: لا لم يحدث لقاء مع جولين لوبتيغي.

وكتبت صحيفة ماركا أن حميديتش لديه أفضل دراية بطريقة عمل لوبتيغي وأنه جمع معلومات عنه وأضافت أن من غير المرجح أن يتم استبدال الكرواتي كوفاتش رغم أن كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للبايرن، رفض منحه ضمانا ببقائه في المنصب.

ويرجع احتمال بقاء كوفاتش في منصبه لأن الموسم المليء بالتغييرات يمكن أن ينتهي ببطولة الدوري والكأس وهي نهاية تصالحية ولاسيما للمدرب الذي يتعرض لنظرة انتقادية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أقال لوبتيغي قبل يومين من انطلاق أول مباراة لإسبانيا في مونديال كأس العالم أمام البرتغال وذلك بعدما تبين أنه دخل في مفاوضات مع ريال مدريد دون أن يطلع الاتحاد.

وانتهى عمل لوبتيغي مع ريال مدريد بعد 14 مباراة فقط مني فيها النادي بست هزائم منها هزيمة بخمسة اهداف مقابل هدف في الكلاسيكو أمام برشلونة، ولم يعد لوبتيغي يدرب أي ناد منذ ذلك التاريخ لكن صحيفة ماركا قالت إنه يجري اتصالات مع أندية في الدرجة الأولى في الدوري الإسباني والدوري الانجليزي.