ليفربول يصنع "المعجزة" ويذل برشلونة برباعية تاريخية

سجل فريق ليفربول الإنجليزي عودة تاريخية (ريمونتادا) واكتسح ضيفه برشلونة الإنجليزي 4 -صفر يوم الثلاثاء ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديفوك أوريغي في الدقيقة السابعة، وأضاف جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث بعدها بدقيقتين، قبل أن يسجل أوريغي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 79.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد، لكنه لم يستسلم وحقق فوزا مثيرا في مباراة الإياب ليمهد طريقه نحو المباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3.



وتحدثت أغلب وسائل الإعلام بعد مباراة الذهاب عن تأهل برشلونة للنهائي وخروج ليفربول من البطولة التي يسعى للفوز بلقبها منذ موسم 2004 -2005، ولكن الفريق الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب حقق المستحيل وثأر من برشلونة بشكل رائع.

ورغم افتقاد ليفربول لعدد كبير من لاعبيه الأساسيين وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، لكن باقي نجوم الفريق كانوا على قدر المسؤولية وسط حضور جماهيري كبير على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في المباراة النهائية مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين أياكس أمستردام وضيفه توتنهام الإنجليزي الأربعاء، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الهولندي بهدف دون رد.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات برشلونة، واعتمد ليفربول على لعب الكرات العرضية من الجانبين مستغلا تحركات الثنائي شيردان شاكيري وساديو ماني من الجانبين الأيمن والأيسر.

في المقابل اعتمد برشلونة على تضييق المساحات ومراقبة مفاتيح لعب ليفربول مع الاعتماد في نفس الوقت على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ولم تمر سوى سبع دقائق فقط حتى تمكن ليفربول من تسجيل هدف التقدم عندما استطاع ساديو ماني أن يقطع تمريرة خاطئة من جوردي ألبا، ليمررها إلى جوردان هيندرسون ليتوغل في وسط منطقة جزاء برشلونة قبل أن يسدد كرة أرضية تصدى لها مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، لترتد إلى ديفوك أوريغي الذي وضعا بسهولة إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف واصل فريق ليفربول محاولاته الهجومية لتسجيل هدف ثان يقربه من تعويض نتيجة مباراة الذهاب، في الوقت نفسه تخلى برشلونة قليلا عن حذره الدفاعي بحثا عن تسجيل يعادل به النتيجة ويسهل من مهمته في بقية المباراة.





وفي الدقيقة، 14 كاد برشلونة أن يعادل النتيجة عندما مرر جوردي ألبا كرة أرضية من الناجية اليسرى إلى ميسي الذي قابلها بتسديدة قوية لكن اليسون حارس ليفربول تألق وحولها إلى ركلة ركنية.

وأنقذ أليسون فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 18 عندما انطلق ميسي بالكرة ومررها إلى فيليب كوتينيو، الخالي من الرقابة ليسدد كرة أرضية أنقذها باكير.

وفي الدقيقة 19 لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ليفربول ليبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى ميسي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس باكير.

ورد برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط عندما سدد ميسي كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر للحارس باكير.





بعدها بدقيقة مرر ميسي كرة بينية رائعة إلى جوردي ألبا لينفرد بالحارس أليسون قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها باكير على مرتين ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ليفربول أول تبديلاته بإشراك جيورجينيو فاينالدوم بدلا من أندرو روبرتسون في محاولة لزيادة الفعالية الهجومية.





وكاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء برشلونة قابلها فان دايك بتسديدة بكعب القدم لكن تير شتيغن تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 54 سجل ليفربول الهدف الثاني عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجانب الايمن اصطدمت بقدم إيفان راكيتيش ليقابلها فاينالدوم بتسديدة أرضية قوية اصطدمت بيد وظهر تير شتيجن قبل أن تسكن المرمى.

وفي الدقيقة 56 سجل فاينالدوم الهدف الثالث لفريق ليفربول عندما مرر شيردان شاكيري كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها فاينالدوم وقابلها بضربة رأس قوية عانقت شباك تير شتيغن.

وفي الدقيقة 79 استغل ترينت ألكسندر أرنولد تباطؤ لاعبو برشلونة في التمركز داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ركنية حيث قام بالتمثيل بانه سيترك تنفيذ الركلة لشاكيري قبل أن يعود سريعا ليلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لأوريغي غير المراقب.

وفي الدقيقة 86 كاد ليفربول أن يسجل الهدف الخامس عندما لعبت كرة طولية داخل منطقة جزاء برشلونة في الناحية اليمنى ليقابلها شاكيري بضربة رأس لكن كرته علت العارضة.

ومر الوقت بدل الضائع بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول 4 - صفر وتأهله للمباراة النهائية.