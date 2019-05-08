مورينيو: نجاح ليفربول هو انعكاس لشخصية كلوب

أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني بالنصر الكبير والعودة القوية بالنتيجة والتي قدمها ليفربول الإنجليزي في مواجهة برشلونة الإسباني بالمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وسحق ليفربول ضيفه برشلونة برباعية نظيفة يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ليقلب بهذا خسارته صفر - 3 على ملعب برشلونة ذهابا إلى فوز ثمين 4 - 3 في مجموع المباراتين ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. وأشاد مورينيو بالريمونتادا الرائعة من ليفربول ونسب الفضل فيها إلى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.

وقال مورينيو: بالنسبة لي، هذه العودة لها عنوان وهو يورغن كلوب. الأمر لا يتعلق بالنواحي الخططية أو فلسفة اللعب ولكن يتعلق بالحماس والروح والتآلف الرائع الذي خلقه كلوب بين هؤلاء اللاعبين".

ووصف مورينيو نجاح ليفربول بأنه "انعكاس لشخصية كلوب". وقال المدرب البرتغالي الشهير: لا يستسلم كلوب أبدا. يتمتع بروح قتالية. كل لاعب يقدم كل ما بوسعه. إذا افتقد جهود أي لاعب ، فإنه لا يشكو. رغم خوض الفريق 50 أو 60 مباراة في الموسم ، لا يئن كلوب مثلما يفعل مدربون آخرون في بطولات دوري أخرى.