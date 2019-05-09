الدوري الإسباني يحقق أفضل إيرادات في تاريخه

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إيرادات قياسية لأنديتها بلغت 4.479 مليار يورو في موسم 2017-2018.

ويزيد الرقم بمقدار 20.6 بالمئة على إيرادات الموسم السابق، 3.6 مليار يورو، وبالتالي يصبح الأفضل في تاريخ المسابقة.

لكن هذه الإيرادات لم تتضمن عقدا جديدا لحقوق البث التلفزيوني لأن الأرقام تأتي من الموسم الثاني ضمن دورة من ثلاث سنوات لحقوق البث السمعية والبصرية سيتم تجديدها في موسم 2019-2020.

وكانت الإيرادات التجارية، التي ارتفعت بمقدار 34.1 بالمئة بواقع 838 مليون يورو، وإيرادات انتقالات اللاعبين، التي ارتفعت بمقدار 104.3 بالمئة بواقع 1.02 مليار يورو، أكبر المساهمين في النمو السنوي القوي للدوري مع توقع نتائج أعلى في السنة القادمة.

وتؤثر رابطة الدوري الإسباني على الناتج المحلي لإسبانيا بنسبة تساوي 1.4 بالمئة تقريبا، إذ تقوم بتوظيف 185 ألف شخص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتساهم في ضرائب بأكثر من أربعة مليارات يورو سنويا.