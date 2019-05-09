ديفيد فاغنر يتولى تدريب شالكة الألماني لمدة 3 سنوات

أعلن شالكة المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، يوم الخميس، تعيين ديفيد فاغنر مدرب هدرسفيلد تاون السابق مدربا جديدا له بعقد لثلاث سنوات.

وسيحل فاغنر محل المدرب المؤقت هوب ستيفنز الذي تولى المسؤولية عقب إقالة دومنيكو تيديسكو بعد الهزيمة المذلة 7-صفر أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في مارس.

وقال شالكة في موقعه الرسمي: عاد فاغنر للدوري الألماني ووقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2022.

وقاد فاغنر (47 عاما)، الذي لعب للعديد من الأندية الألمانية من بينها شالكة، هدرسفيلد للترقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 وأبقاه بين الكبار في الموسم الأول.



واستقال في يناير مع تراجع نتائج هدرسفيلد الذي استقر في مؤخرة الترتيب طيلة الموسم وهبط للدرجة الثانية تحت قيادة يان سيفيرت بديل فاغنر، وبعد موسم 2017-2018 الرائع الذي احتل فيه شالكة المركز الثاني في الدوري الألماني، سيرث فاغنر فريقا يقبع قرب مؤخرة الترتيب، ويحتل شالكة المركز 15 بعد خسارته 17 مرة في 32 مباراة بالدوري.