رايولا يلجأ إلى القضاء بعد إيقافه 3 أشهر في إيطاليا

أعلن مينو رايولا، الوكيل الشهير لأعمال عدد من لاعبي كرة القدم، عزمه يوم الخميس على اللجوء إلى القضاء ضد عقوبة إيقاف عن العمل لثلاثة أشهر فرضها بحقه الاتحاد الإيطالي للعبة.

وأصدر الاتحاد يوم الأربعاء العقوبة بحق وكيل الأعمال الإيطالي-الهولندي المثير للجدل، من دون أن يحدد أسبابها، ما سيحول دون قيام رايولا الذي يتولى إدارة أعمال لاعبين مثل الفرنسي بول بوغبا، مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإيطالي ماريو بالوتيلي، مارسيليا الفرنسي، والمهاجم الشاب مويز كين، يوفنتوس الإيطالي، بأي نشاط في إيطاليا في الأشهر المقبلة.

وفي بيان تعليقا على العقوبة، تعهد وكيل الأعمال باللجوء الى القضاء لمواجهة اتحاد إيطالي اعتبر أنه "ضعيف وغير موجود".

وقال الوكيل البالغ من العمر 51 عاما "الإيقاف الإيطالي ليس مفاجئا، للأسف"، مضيفا "أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يغفر لي انتقاداتي لدوره في الحالة المزرية لكرة القدم الإيطالية، إضافة إلى دوره في الجولة الأخيرة من مشكلة العنصرية" التي تصيب ملاعب الكرة المحلية.

وتابع "مصدر قلقي الشخصي هو أن العقوبة تهيمن عليها النية السياسية، من دون الأخذ في الاعتبار القواعد القانونية. هذه عقوبة تستند إلى أسباب خاطئة وأكاذيب. سألجأ إلى العدالة ضد هذا التعامل غير العادل، ومن أجل حرية التعبير، في أي محكمة ممكنة بالنسبة إلي، لأن مهمتي الأساسية هي الحفاظ على مصلحة كرة القدم الإيطالية". وأعتبر رايولا أن العقوبة التي تمنعه دون إبرام اتفاقات مع الأندية الإيطالية في الفترة المحددة "لن تكون لها مضاعفات على اللاعبين الذين أمثلهم".