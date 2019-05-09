منع بيكهام من القيادة 6 أشهر لاستخدامه هاتفه

المصدر: لندن - أ ف ب

أصدرت محكمة إنجليزية، يوم الخميس، قرارا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام من القيادة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.

وسبق للنجم السابق للمنتخب ونادي مانشستر يونايتد، أن أقر بارتكاب هذه المخالفة بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز "بنتلي" في أحد شوارع لندن في 21 نوفمبر الماضي.

وقضت محكمة بروملي في جنوب لندن، بمعاقبة بيكهام "44 عاما" بخصم ست نقاط من رصيد رخصة القيادة العائدة له، إضافة الى غرامة مالية قدرها 750 جنيها استرلينيا (868 يورو)، إضافة الى دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

وحضر بيكهام جلسة النطق بالحكم. وارتدى اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، بزة رسمية ذات لون رمادي داكن، واكتفى في قاعة المحكمة بذكر اسمه الكامل وتاريخ ولادته وعنوان إقامته.

وأوضحت القاضية كاثرين مور أن بيكهام كان قد تلقى في مراحل سابقة عقوبة حسم ست نقاط من رصيد الرخصة، ما جعله يصل الى الحد الأقصى المسموح به (12 نقطة)، ما يتطلب بالتالي منعه من القيادة.

وأوضح محامي الادعاء ماثيو سبرات أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته، في المقابل، رد محامي الدفاع جيرارد تايرل بأن موكله كان يقود سيارته بسرعة بطيئة ولا يذكر اليوم موضع الشكوى أو هذا الحادث بالتحديد. وتابع :لا يوجد عذر لما حصل ، لكنه لا يذكر هذا الأمر. سيقر بذنبه وهذا ما حصل.