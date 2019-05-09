"الظاهرة" ينتقد إنشاء دوري السوبر الأوروبي.. ويدافع عن برشلونة

انتقد البرازيلي رونالدو فكرة إنشاء مسابقة دوري السوبر الأوروبي بدلا من دوري الأبطال، وقال إن أندية القمة تستغل طرح هذا الأمر للحصول على المزيد من الأموال.

والتقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع ممثلي بعض الأندية الكبيرة لمناقشة اقتراح استبدال دوري الأبطال بمسابقة تشهد صعودا وهبوطا.

لكن في خلال أسبوع شهد نجاح ليفربول وتوتنهام هوتسبير في تحقيق انتفاضتين مذهلتين في طريق الوصول إلى نهائي دوري الأبطال في مدريد فإن رونالدو يعتقد أن أي مسابقة جديدة ستعاني لكي تقدم مثل إثارة البطولة الحالية.

وقال رونالدو، الذي يتولى رئاسة ريال بلد الوليد الإسباني، في مؤتمر صحافي "أنا شخصيا لا أعتقد إقامة دوري السوبر الأوروبي. ما تحقق عن طريق ما تقدمه دوري أبطال أوروبا اليوم سيحتاج إلى فترة طويلة من الوقت للاقتراب حتى مما يقدمه. أعتقد أنه في القريب العاجل سيتم التوصل إلى اتفاق مع الأندية الكبيرة بحصولها على المزيد والمزيد من المال وستكون سعيدة بذلك".

وأضاف "بالنسبة لي ستكون فكرة ساذجة لمحاولة وإنشاء مسابقة جديدة في ظل كل النجاح الذي نتابعه في دوري الأبطال".

ودافع رونالدو، الذي أحرز 34 هدفا في 37 مباراة مع برشلونة في 1996 و1997، عن ناديه السابق بعد موسم شهد الانهيار التام والخسارة 4 - صفر أمام ليفربول في أنفيلد في ِإياب قبل النهائي يوم الثلاثاء.

وقال رونالدو "انظروا إلى موسم الفريق. لقد بلغ قبل نهائي دوري الأبطال وأحرز لقب الدوري الإسباني قبل عدد كبير من المباريات، كما وصل إلى نهائي كأس الملك ولا يمكن تجاهل ذلك ونسيانه".

وأضاف "كرة القدم مذهلة ولا يمكن توقعها ولا يمكن تبرير ذلك. حصل برشلونة على بعض الفرص ولم يستغلها ويجب القول إن ليفربول استحق ذلك. لقد ظهر بشكل أقوى ولعب بجدية أكبر".