ألونسو يتلقى عرضاً لتدريب ريال سوسيداد

المصدر: مدريد - د ب أ

يستعد النجم الإسباني السابق تشابي ألونسو لخطوة جديدة في مسيرته التدريبية مع تلقيه عرضا من نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية بقيادة فريق الناشئين بين 13 و14 عاما في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، ولكن وفقا لتقارير إعلامية يوم الجمعة فإنه بات مرشحا لتدريب الفريق الرديف لريال سوسيداد في الموسم المقبل.

وفاز ألونسو مع فريق الناشئين لريال مدريد بلقب الدوري المحلي ليجذب إليه أنظار مسؤولي ريال سوسيداد، بحسب صحيفتي "ماركا وآس" الإسبانيتين.

وسبق لألونسو اللعب في صفوف سوسيداد وأيضا ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد، وتلقى ألونسو أيضا إشادة واسعة من كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني. وأثنى رومينيغه كثيرا على ألونسو النجم السابق للنادي البافاري، مؤكدا: كان لاعبا هائلا وشخصا رائعا، ولكن رومينيغه أكد أن ألونسو لن يعمل مديرا فنيا لبايرن خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح رومينيغه، في تصريحات إلى الصحف الألمانية: ذكرت اسم تشابي ألونسو مؤخرا ولكن ليس إشارة إلى توليه منصب المدير الفني لبايرن في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار رومينيغه "63 عاما" إلى أن تشابي تلقى عرضا للعمل كمدرب مساعد في فريق لايبزغ. وأوضح: على حد علمي، رفض تشابي ألونسو العرض.