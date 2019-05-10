إعلامي: جائزة أفضل لاعب تثير الجدل في الدوري الإنجليزي

كشف جان لانغ، إعلامي بريطاني، أن هناك حالة من الجدل تدور حول جوائز الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأن جائزة أفضل لاعب في الموسم يتم التصويت لها في شهر مارس وقبل نهاية المسابقة.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: تلقى الجوائز القبول بشكل عام، لأنها تمنح للمتميزين، والجمهور في أغلب الأحيان يكون راضيا، ولدينا جوائز مختلفة، مثل جائزة أفضل لاعب التي تمنح من قبل اللاعبين المحترفين، ويعتبرها الجميع الأفضل لأن اللاعبين من يقومون باختيار الفائز، وهناك جوائز أخرى، مثل التي فاز بها ستيرلينغ من قبل وسائل الإعلام.

وأضاف: هناك طرق مختلفة لاختيار أفضل اللاعبين وبعض الاختلافات التي تحدث، وجمعية اللاعبين عبارة عن اتحاد ولكل شخص صوت يختار به أفضل لاعب في الموسم، لكن المشكلة أن التصويت يتم قبل نهاية الموسم في مارس وهذا أمر غريب.. لأنه يعني أن اللاعب الذي ينهي الموسم بشكل مميز يمكن أن لا ينال الجائزة.