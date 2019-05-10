بيتر تشيك يؤكد اعتزاله بعد نهائي الدوري الأوروبي

أكد الحارس التشيكي بيتر تشيك أنه سيسدل الستار على مسيرته الكروية عقب المباراة النهائية للدوري الأوروبي.

ويخوض تشيك البالغ من العمر "36 عاما" المباراة النهائية للدوري الأوروبي مع فريقه أرسنال أمام تشيلسي في مواجهة إنجليزية خالصة يوم 29 مايو الجاري في باكو.

وقال تشيك بعد الفوز على فالنسيا الإسباني 4 - 2 يوم الخميس في إياب المربع الذهبي للدوري الأوروبي 4 - 2 :دائما تكون هناك أيام تظهر فيها بشكل جيد وتسعى للاستمرار في الملاعب، لكني فكرت في قراري هذا لفترة طويلة.

وألمح تشيك في وقت سابق هذا العام إلى رغبته في الاعتزال بعد تراجع مشاركاته في أرسنال لصالح زميله الألماني بيرند لينو الذي بات الحارس الأساسي للفريق الإنجليزي.