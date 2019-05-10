ديفيد لويز يقترب من تجديد تعاقده مع تشيلسي

أكد البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق تشيلسي، المنافس بالدوري الإنجليزي، إنه سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي في الأيام المقبلة، لينهي بذك الجدل المثار حول مستقبله.

وينتهي عقد لويز "32 عامًا" مع تشيلسي في نهاية يونيو المقبل، حيث أجرى محادثات طويلة مع النادي بشأن تمديد عقده.

وقال لويز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): علاقتي مع الجماهير كانت رائعة منذ اليوم الأول. أحاول أن أبذل قصارى جهدي وأجعلهم سعداء.

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع تمديد عقده مع النادي، أجاب: نعم أعتقد ذلك. قريباً سيعرف الجميع.

انضم لويز إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير 2011 لكنه غادر للانضمام إلى باريس سان جيرمان في عام 2014 قبل أن يعود إلى النادي الإنجليزي في 2016.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 71 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أنه تأهل إلى مواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الجاري.