رانييري يؤكد رحيله عن روما نهاية الموسم الحالي

المصدر: روما - د ب أ

أعلن كلاوديو رانييري مدرب روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الجمعة أنه يتوقع مغادرة منصبه عندما ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتولى المدرب السابق لتشيلسي وليستر سيتي المسؤولية في النادي، الذي يلعب مبارياته على الاستاد الأولمبي، في مارس الماضي عقب إقالته من تدريب فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير.

وقال رانييري للصحافيين قبل مواجهة روما ليوفنتوس المتوج مؤخراً بلقب الدوري المحلي يوم الأحد: حضرت إلى روما كرد فعل على دعوتي من قبل النادي.. وكنت أمتلك الإثارة والحماس للمساعدة وذلك كمشجع لروما، ينتهي عملي هنا بنهاية الموسم. عندما تنتهي المباريات الثلاث المتبقية، فسينتهي عملي هنا.

وقاد رانييري روما لأربعة انتصارات في تسع مباريات بالدوري ويحتل النادي المركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الأولى متراجعاً بفارق ثلاث نقاط خلف أتلانتا صاحب المركز الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ونأى أنطونيو كونتي المدرب السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس وتشيلسي بنفسه عن تولي تدريب روما، بينما تواصل وسائل الإعلام الإيطالية الربط بين جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد وبين تولي المهمة.