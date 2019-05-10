صلاح يفوز بجائزة "لاعب الشهر" في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن فوز الجناح المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بين صفوفه خلال شهر أبريل الماضي.

وذكر ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" : قدم محمد صلاح مستوى رائعا في 6 مباريات خلال شهر أبريل حيث سجل في خمس مواجهات بما فيهم هدف الشهر أمام تشيلسي.

وأضاف أن المصري محمد صلاح ساعد ليفربول في التغلب على ساوثهامبتون خارج أرضه بهدف حاسم، وسجل هدف في بورتو وهدفين في هدرسفيلد .



فيما قال محمد صلاح: لقد كان شهرا رائعا بالنسبة لنا.. كانت هناك مباريات مهمة وفزنا بها، أنا مسرور جدا بهذا.. الآن تبقى آخر مباراة في الموسم ونحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا شيء رائع. هذا هو الشيء الأكثر أهمية.