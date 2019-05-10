كرة القدم الإنجليزية تهيمن على الساحة الأوروبية

أكملت كرة القدم الإنجليزية هيمنتها على الساحة الأوروبية في الموسم الحالي، مع وصول أرسنال وتشيلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، حيث سبق لليفربول وتوتنهام أن انتزعا في الأيام القليلة الماضية مقعدي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأطاح أرسنال بفريق فالنسيا الإسباني من المربع الذهبي للدوري الأوروبي بالتغلب عليه 4 - 2 في عقر داره إياباً مساء يوم الخميس علما أن مباراة الذهاب على ملعب أرسنال انتهت أيضاً بفوز المدفعجية 3 - 1 ليصعد أرسنال بالفوز 7 - 3 في مجموع المباراتين.

وفي الوقت نفسه، أسقط تشيلسي فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح في مباراة الإياب والتي انتهت بالتعادل 1 - 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

وبهذا، يلتقي أرسنال وتشيلسي في النهائي يوم 29 مايو الجاري ليكون النهائي مباراة ديربي لندني في باكو عاصمة أذربيجان.

وقد تواجه جماهير الفريقين بعض الصعوبة في السفر إلى أذربيجان ولكنها ستسعد بالتأكيد بوصول الفريقين للنهائي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أنه لا توجد رحلات طيران مباشرة من لندن إلى باكو في الأسبوع الذي ستقام خلاله المباراة النهائية ما يعني أن المشجعين سيقضون أكثر من عشر ساعات في السفر رغم أن المسافة بين لندن وباكو لا تتجاوز 2468 ميلا (3972 كيلومترا) ، وفي حال السفر بالقطارات، ستستغرق الرحلة أكثر من أربعة أيام فيما تستغرق الرحلة بالسيارة نحو 58 ساعة بخلاف فترة التوقفات.

وفي المقابل، ستكون مهمة جماهير ليفربول وتوتنهام أكثر سهولة لحضور المباراة النهائية في دوري الأبطال حيث تقام المباراة على استاد "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد أول يونيو المقبل، وتقل المسافة كثيرا بين لندن ومدريد عن نظيرتها بين لندن وباكو كما تتوافر العديد من الرحلات بين لندن ومدريد.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الكرة الأوروبية التي ينتمي فيها جميع أطراف النهائي في البطولتين لاتحاد وطني واحد.

ورغم هذا، لا يعني وصول الفرق الإنجليزية الأربعة إلى نهائي البطولتين بالضرورة أنها بداية عهد جديد لهيمنة شاملة من الأندية الإنجليزية الثرية.

وذكرت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية يوم الجمعة أن الحظ لعب دورا في هذه الحقيقة.

وكان ليفربول خسر صفر - 3 أمام برشلونة الإسباني ذهابا على استاد "كامب نو" ببرشلونة كما سقط توتنهام على ملعبه صفر - 1 ذهابا أمام أياكس الهولندي.

وحالف التوفيق فريق ليفربول بشكل مذهل لتحقيق "معجزة آنفيلد"، حيث فاز على برشلونة 4 - صفر في مباراة لم تشهد رد فعل إيجابيا وحقيقيا من الفريق الكتالوني.

وفي المقبل، أطاح توتنهام بأياكس في مباراة درامية مثيرة حيث فاز فيها 3 - 2 علما أن هدف الفوز والتأهل جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الدوري الأوروبي، دفع تشيلسي بمباراة الإياب إلى ركلات الترجيح التي يلعب فيها الحظ دوره كثيرا ليطيح بفريق إنتراخت فرانكفورت.

واعتمد أرسنال، الذي يواجه صعوبة في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على نتيجتين رائعتين في مواجهة فالنسيا حيث فاز 3 - 1 على ملعبه ذهابا ثم 4 - 2 على ملعب "ميستايا" في فالنسيا إيابا.

وبهذا، تظل الفرصة قائمة بقوة أمام أرسنال لانتزاع بطاقة التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وفي المقابل، ضمن تشيلسي التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعدما ضمن إنهاء الموسم بأحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، ويستطيع لاعبو تشيلسي الأساسيين الحصول على قسط من الراحة قبل خوض النهائي الأوروبي.