كلوب يكشف جاهزية محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن النجم المصري محمد صلاح سيعود للفريق في مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز أمام وولفرهامبتون يوم الأحد.

وغاب محمد صلاح عن المباراة التي فاز فيها ليفربول على برشلونة 4 - صفر في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب إصابته بارتجاج في المخ في مباراة نيوكاسل الأخيرة.

ولكن كلوب قال إنه يتوقع أن يكون صلاح جاهزا لمواجهة وولفرهامبتون حيث يسعى ليفربول لتحقيق الفوز الذي يحتاجه للحفاظ على آماله قائمة في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، الذي يواجه برايتون في ذات التوقيت.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة: لأكون صريحا، ظهر صلاح بحالة جيدة خلال الاحتفالات عقب المباراة، كان يقوم بتدريبات جري منفردة وسيشارك في مران يوم الجمعة.

ويستمر غياب روبرتو فيرمينو عن مباراة يوم الأحد بسبب إصابة عضلية ولكنه قال إنه ينبغي أن يكون جاهزا لمواجهة توتنهام في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو والتي ستقام في مدريد.

وقال : فيرمينو لن يتواجد في المباراة المقبلة، ولكن لدينا وقت قبل نهائي دوري الأبطال وينبغي أن يكون كافيا.