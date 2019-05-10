مايك فيلان مساعداً لسولشاير في مانشستر يونايتد

أعاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين، مايك فيلان، مساعداً للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوم الجمعة، بعقد دائم.

وكان فيلان "56 عاما" يعمل كمساعد للمدرب السابق لفريق سير أليكس فيرغسون، خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، قبل أن يعود مرة أخرى لمانشستر يونايتد، ولكن هذه المرة كمساعد لأولي سولشاير مدرب الفريق الحالي.

وقال فيلان، الذي وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام: كان مانشستر يونايتد جزءا ضخما في حياتي منذ انضمامي إليه كلاعب في 1989 وأنا سعيد لأنني سأتمكن من مواصلة هذه العلاقة في هذا المنصب المهم.

وقال سولشاير إن فيلان كان أول شخص يتواصل معه للعمل بجانبه عندما تم تعيينه في البداية في ديسمبر الماضي.

وقال: كنت لاعبا تحت قيادته، معرفته، خبرته، سلوكه، كل من في النادي يستمتعون بالحديث معه، التكلم معه، مناقشة كرة القدم معه، اللاعبون يحترمونه للغاية، يعلمون ماذا يمكنه أن يفعل، وهو عمل مع الأفضل.